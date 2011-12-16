Из Прикарпатья вывезли последнюю партию пестицидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, 15 декабря с территории Прикарпатья вывезли последнюю партию пестицидов - почти 11 тонн.

В частности, от непригодных к использованию ядохимикатов избавились Долинский район, территория Болеховского горсовета и город Рогатин.

По словам первого заместителя председателя ОГА Василия ПЛАВЮКА, средства на вывоз пестицидов предоставило Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

«Задача Президента Украины и правительства очистить территорию страны, в первую очередь туристические регионы, от пестицидов, которые накопились еще с советских времен, успешно выполняется, - сказал В.ПЛАВЮК. - До конца года, как и планировалось, из Прикарпатья пестициды вывезены полностью».

По словам начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы ОГА Владимира СТЕБНИЦКОГО, только в этом году с территории Ивано-Франковской области вывезли более 200 тонн пестицидов. За пределами страны ядовитые химикаты обезвредят на специализированных предприятиях, аналогов которым в Украине нет.

Справка УНИАН. Вывозом пестицидов за пределы Украины занималась фирма ООО «С.И. Групп Консорт Лтд» (Израиль).

По информации Правительственного портала, 16 мая этого года Тендерный комитет Министерства экологии и природных ресурсов на открытом конкурсе определил компанию-оператор по вывозу за пределы Украины этих отходов. Победителем тендера стала компания ООО «С. И. Групп Консорт Лтд», которая предложила за свои услуги наименьшую цену - 175 млн. 862 тыс. 424 грн. 14 коп.

В 2011 году проводились работы по сбору, обработке, перевозке и обезвреживанию непригодных к использованию пестицидов и тары от них в 22 регионах Украины. От пестицидов полностью очищены 12 регионов страны, среди которых курортные территории: Крым, Закарпатская и Ивано-Франковская области.