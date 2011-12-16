В Одесской области задержан наркоделец

Сотрудниками Одесского сектора бюро Интерпола и Управления уголовного розыска УМВД Украины в Одесской области задержан 37-летний международный наркоделец.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью областного управления внутренних дел, по оперативным данным, подозреваемый сбежал от криминальной полиции одной из стран Евросоюза и скрывался на территории Одесской области.

Сейчас правоохранительные органы готовят документы для экстрадиции задержанного.

По данным Интерпола, задержанный гражданин одной из стран Евросоюза ранее имел дело с зарубежным криминальным законом. Эмигрировав из одного из государств СНГ, он организовал преступную группу, в составе которой совершил ограбление финансового учреждения, за что был осужден к 6 годам лишения свободы. После отбытия наказания мужчина сменил преступный профиль: с насильственного – на наркотический, и снова организовал преступную группу, которая специализировалась на транспортировке и распространении наркотиков.

В октябре в бюро Интерпола обратился офицер федерального ведомства криминальной полиции Германии с просьбой оказать помощь в розыске члена преступной группы, поскольку накануне прокуратурой Нюрнберга было возбуждено уголовное дело в отношении ряда граждан, в том числе 37-летнего наркодельца, входивших в состав преступной группы.