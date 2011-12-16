В Киеве презентован медиа-проект

В Киеве состоялась презентация медиа-проекта «Здоровой Украине - здоровые дети!», организованного телеканалом "Здоровая Украина" при поддержке Государственной службы молодежи и спорта Украины.

На пресс-конференции в УНИАН лидер молодежного движения «Здоровая Украина» Станислав ЛИПОВСКИЙ сообщил, что к участию в проекте были привлечены более 200 школьников из всей Украины, которые соревновались в экстремальных видах спорта.

“Мы начали этот проект, учитывая то состояние украинской молодежи, которое мы сейчас все наблюдаем. Оно нас тревожит. Потому что Украина, мы все знаем, заняла первое место по детскому алкоголизму. Второе – это ослабление детей и школьников. Кто старше, не помнит такого, чтобы дети умирали на уроках физкультуры от сердечной недостаточности и других болезней... То есть, наши дети через 4-5 лет – это уже воины, взрослые люди... Смогут ли они защищать нашу страну, если они ничего тяжелее бутылки пива не держали в руках в большинстве случаев?!”, - отметил С.ЛИПОВСКИЙ.

Учитывая это, по его словам, возникла идея – тех детей, которые не употребляют алкоголь, наркотики и табак, чем-то заинтересовать и дать им в руки “спортивно-интеллектуально-партиотическое оружие”. Так был основан проект «Здоровой Украине - здоровые дети!».

С.ЛИПОВСКИЙ объяснил, что экстремальные виды спорта выбраны не случайно, тем более аркур, экстримзащита, лазербол, рыцарские поединки – «новое, свежее, экстремальное и то, что может дать адреналин, которого не хватает нашим детям, которые все время сидят за компьютерами и их мышцы атрофируются в это время».

Уже состоялся первый этап пилотного проекта под лозунгом "Адреналин против наркотиков, алкоголя и табака!». В рамках этого этапа 19 ноября в Парке партизанской славы и 20 ноября в Парке «Киевская Русь» прошли соревнования 14 команд, в которых выступали ученики 9-10-х классов. Параллельно проводился и конкурс юных тележурналистов, которые освещали событие.

Второй этап планируется провести в мае следующего года.

“И в каждую команду будут включены телезвезды. Инна ЦИМБАЛЮК хотела, Василий БОНДАРЧУК, Даша МАЛАХОВА, Владимир ГОРЯНСКИЙ, я думаю, что тоже придут. И еще депутаты Верховной Рады. Тогда этот медиа-проект будет более серьезно освещен, дети увидят нормальный реалити-проект - спортивный, оздоровительный, интеллектуальный, патриотический. И тогда начнут приходить к нам и начнут заниматься”, - заявил инициатор проекта.

Кроме того, к участию в проекте планируется привлечь команды из Испании, России, Германии, и уже ведутся соответствующие переговоры. После второго этапа победители поедут в экстрим-лагерь в Крым для участия в реалити-шоу “Здоровая Украина”.

В планах организаторов также открытие в Киеве экстрим-городка с 7-8 видами спорта, где будут работать инструкторы, тренеры. На базе этого городка планируется учредить постоянно действующий телепроект, который также будет популяризовать спорт среди детей и молодежи и способствовать оздоровлению нации.