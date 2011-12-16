Житомирщина: из-за аварии обесточено 9 населенных пунктов

В Житомирской области из-за технических сбоев автоматики было обесточено девять населенных пунктов в Малинском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МНС в Житомирской области.

«15 декабря в селе Няневка в результате срабатывания автоматики отключена воздушная линия электропередач, обесточено 9 населенных пунктов. На месте происшествия работает ремонтная бригада Малинского РЭМ», - говорится в сообщении.