В детском саду в Крыму нашли арсенал оружия

Сотрудники милиции обнаружили 3 кг взрывчатки, три газовых пистолета, переделанных под огнестрельные, маски с отверстиями для глаз, 23 патрона и бронежилеты в подсобном помещении детского сада в Первомайском районе Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

Сотрудники крымского УБОПа задержали владельца арсенала. Им оказался 23-летний безработный, ранее судимый житель Первомайского района.

«В ходе дальнейших оперативных мероприятий был обнаружен еще один тайник. Под слоем земли были обнаружены два револьвера и два пистолета "Магнум", семь патронов и резиновая дубинка. Милиция устанавливает, для чего молодой человек собрал арсенал», - говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Крымчанину грозит лишение свободы от трех до пяти лет.