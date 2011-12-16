В Харькове трамвай сбил двух женщин пожилого возраста, одна из них погибла.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском управлении ГАИ, чрезвычайное происшествие произошло вчера около 16.35 на улице Соича.

Трамвай №27, который на момент ДТП был без пассажиров, наехал на двух женщин, которые переходили дорогу в неразрешенном месте.

Одна женщина, 60 лет, от полученных травм погибла на месте. Вторая пострадавшая, 65 лет, получила рваную рану мягких тканей стопы и была госпитализирована в больницу.