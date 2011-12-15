На Харьковщине 24-летняя женщина убила своего младенца

В Купьянске Харьковской области за убийство собственного ребенка осуждена женщина.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Олега АНПИЛОГОВА.

По его данным, в мае 2011 года женщина, находясь по месту проживания, взяла из кровати двухмесячного сына и, чтобы тот не плакал, несколько раз бросала его на пол. Бросать сына женщина прекратила только после того, как он перестал подавать признаки жизни. После этого женщина опять положила ребенка в кровать.

О.АНПИЛОГОВ сообщил, что Купьянский горрайонный суд признал 24-летнюю женщину виновной в убийстве своего младенца и приговорил ее к двенадцати с половиной годам лишения свободы.