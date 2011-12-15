В Кировограде открылся медицинский центр УМЧС

В Кировограде состоялось торжественное открытие реконструированного медицинского центра УМЧС в области с участием руководителей силовых структур и представителей областных властей.

Как передает корреспондент УНИАН, реконструкцию помещений под медицинский центр начали еще в октябре 2008 года, а завершили в прошлом месяце.

Общая стоимость работ составляет около миллиона грн., из которых 640 тыс. грн. – средства областного бюджета, 170 тыс. грн. поступило из специального фонда УМЧС в области, 150 тыс. грн. выделило профильное министерство.

У медцентре есть функциональные кабинеты для работы врачей разной специализации, аптечный склад, физиотерапевтический и массажный кабинеты, регистратура, манипуляционная, комната для медперсонала, который дежурит на протяжении суток. Вскоре планируется открыть собственную лабораторию и обновить аппаратуру кабинета физиотерапии. Раньше врачи УМЧС работали в приспособленных помещениях.

Планируется, что медицинскую помощь в новом медцентре смогут получать 2250 человек. Теперь ведется активная работа по получению лицензии на предоставление медицинских услуг не только спасателям из областного центра, но и сотрудникам районных отделений МЧС и членам их семей, а также сотрудникам УМЧС, которые работают по свободному найму, сотрудникам Управления Гостехногенбезопасности в области и территориального управления Госгорпромнадзора.

Как отметил директор Департамента гражданской обороны МЧС Украины Василий КВАША, кировоградский медицинский центр – шестой подобный в Украине, но самого высокого уровня.