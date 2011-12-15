Тернопольщина: бешеный кот покусал своего хозяина

В Кременецком районе Тернопольской области управлением ветеринарной медицины зафиксированы два случая заболевания животных бешенством.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, в селе Розтоки заболевание выявлено у больного бешенством кота, который покусал своего хозяина. Мужчина отказался обращаться к врачу, о чем дал расписку. В то же время в селе начали проводить профилактические мероприятия.

В Кременце бешенство выявлено у мертвой собаки.

Как сообщал УНИАН, в июне с.г. в селе Сапанов Кременецкого района от бешенства погибли две коровы.

В июле в городе Скалат Подволочиского района были госпитализированы 10 человек, контактировавших с бешеной собакой. Предварительно этот пес укусил 10-летнюю девочку, а вскоре сдох.

В ноябре в результате укуса бешеной лисицы в Лановецком районе от гидрофобии умер 54-летний мужчина, который после укуса животным не обратился к врачам.