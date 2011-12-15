Вооруженный мужчина 2 дня держал в заложниках женщину и ребенка

В Киеве сотрудники столичного УБОП освободили женщину и пятилетнего ребенка, которых почти два дня удерживал в заложниках вооруженный мужчина-наркоман.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, мужчина не выдвигал никаких требований относительно освобождения заложников.

Установлено, что несколько дней назад он из пистолета для стрельбы малокалиберными пулями ранил своего соседа.

Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело.