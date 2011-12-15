За некачественное детское питание будут отвечать 52 чиновника

Прокуратура Хмельницкой области привлекла к ответственности 52 должностных лица, в том числе 5 - санитарно-эпидемиологической службы, за некачественное детское питание.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, в ходе проверок в учебно-воспитательных заведениях выявлено несоблюдение норм питания, использование продуктов без документов об их качестве и происхождении, приготовление пищи из просроченных продуктов, несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблоков и тому подобное.

Кроме того, изъято и уничтожено более 100 единиц некачественных продуктов питания.