Финансирование соцвыплат в Киеве увеличат на 36 миллионов

Киевская городская государственная администрация предлагает утвердить на сессии Киевсовета увеличение объема расходов городского бюджета на социальные выплаты на 35,73 млн. грн. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко.

«Столичная власть и лично председатель КГГА Александр Попов придают большое значение социальной защите тех слоев населения, которые больше всего в этом нуждаются. Расходы общего фонда бюджета на выплаты помощи на содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, предлагается увеличить на 229,7 тыс. грн., а субвенцию на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на сумму 9,7 млн. грн. Кроме того, предлагается дополнительно выделить 25,8 млн. грн. для компенсации за льготный проезд отдельных категорий граждан», – цитирует заместителя председателя КГГА пресс-служба администрации.

Также он сообщил, что в связи с перевыполнением доходов специального фонда бюджета по сбору средств за первую регистрацию транспортного средства и поступлений от налога с владельцев транспортных средств, предлагается увеличить бюджетные назначения Главному управлению транспорта и связи на 3,4 млн. грн.