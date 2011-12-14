Черкасчина: нашли тела пропавших рыбаков

Вчера в Черкасской области в Днепре водолазы нашли тела двух 20-летних рыбаков, которые 11 декабря вышли на самодельной деревянной лодке на рыбалку и не вернулись.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении МЧС в Черкасской области, водолазы коммунальной службы на глубине около двух с половиной метров нашли тело первого рыбака, а спустя некоторое время, на расстоянии двадцати метров, нашли тело второго мужчины.

«Трагедия произошла из-за собственной неосторожности молодых людей, - сказал начальник поисковой группы областной коммунальной службы Владимир ЦЫГАНКОВ. - Думаю, что маленькая самодельная лодка не выдержала перегрузки, и рыбаки очутились в воде».

С начала года в Черкасской области вода унесла жизни 62 человек, 5 из которых – дети.