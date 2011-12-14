2-летнего ребенка парализовало не из-за прививки - Минздрав

Прививка от полиомиелита не могла стать причиной паралича у ребенка в Хмельницком.

Об этом заявил главный специалист управления санэпидблагополучия Министерства здравоохранения Украины Сергей Платов в эфире програмы «РазворотUA» на «Радио — Эра ФМ».

С. Платов подчеркнул, что именно в этом случае Министерство уверенно, что проблема заключалась не в вакцинации. «Мы получили данные расследования. И на сегодняшний день можем уверенно сказать, что эта информация не отвечает действительности. То есть никакого паралича там у ребенка не было», - заявил С. Платов.

Он пояснил, что, проведя расследование Министерство здравоохранения выяснило причину случившегося. Также С. Платов подчеркнул, что ребенок уже был дважды вакцинирован от полиомиелита.

Напомним, недавно СМИ сообщали о том, что в Хмельницком после прививки от полиомиелита двухлетнего мальчика разбил паралич.

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