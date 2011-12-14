18-летняя мать выбросила младенца в мусорный бак

В Бердичеве Житомирской области возбуждено уголовное дело против женщины, которая выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный бак.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Бердичевского горотдела УМВД Украины в Житомирской области Юрий ОЛЕФИР.

По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно установлено, что женщина в ночь на 2 декабря на чердаке одного из многоквартирных домов райцентра самостоятельно родила ребенка, а затем упаковала тело в полиэтиленовый пакет, отнесла за несколько кварталов и выбросила.

18-летнюю уроженку Фастовского района Киевской области, которая на данное время нигде не работает и не учится, работники милиции задержали 13 декабря.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря во дворе одного из домов Бердичева в мусорном баке местные жители нашли тело новорожденного ребенка.