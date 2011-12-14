В Киеве «КамАЗ» протаранил маршрутку: пострадали 11 человек

В Киеве «КамАЗ» врезался в маршрутный автобус: пострадали 11 человек.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, ДТП произошло сегодня около 9 часов утра.

Предварительно установлено, что водитель груженной бетономешалки «КамАЗ», двигаясь со стороны улицы Стальского в направлении бульвара Перова, не смог выбрать безопасную скорость и дистанцию, и совершил наезд на маршрутку, стоявшую на остановке. В салоне «Богдана» на момент ДТП находилось около трех десятков пассажиров. Автобус работал на 578 маршруте: станция метро «Левобережная – жилой массив Радужный».

В результате ДТП четверо пассажиров, среди которых 12-летний школьник, госпитализированы. Еще семь человек обратились к медикам за помощью, и после ее оказания были отправлены домой.

Начато расследование этого ДТП.

Водитель «КамАЗа», которому исполнилось лишь 21 год, объяснил, что уснул за рулем. Он также в своем объяснении написал, что накануне вечером употреблял спиртные напитки (300 граммов водки), и что утром чувствовал себя не лучшим образом.

К сожалению, как отметили в ГАИ, установить, сколько времени в тот день отработал неопытный водитель за рулем, практически невозможно, поскольку законодателем были отменены путевые листы. Проверялась ли машина перед выездом, и проходил ли водитель предрейсовый медицинский осмотр, также документально проверить невозможно, констатировали правоохранители.