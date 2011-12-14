Киевская администрация оплатит учебу 139 будущим врачам

Столичная власть планирует из городского бюджета оплатить учебу студентов медицинских вузов для последующей работы в лечебных учреждениях Киева.

Такая инициатива Киевской городской государственной администрации будет вынесена на рассмотрение депутатов Киевсовета 15 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Предлагается, в частности, внести соответствующие изменения в решение Киевского городского совета от 17 февраля 2011 года «Об утверждении Городской целевой программы подготовки врачебных кадров для заведений здравоохранения города Киева на 2011-2017 годы».

В случае, если депутаты одобрят изменения к решению, за средства Программы будут направлены на учебу 139 студентов-медиков І-VI курсов обучения.

Как отмечают в КГГА, реализация Программы позволит решить вопрос кадрового обеспечения заведений здравоохранения профессиональными медицинскими работниками с высшим медицинским образованием, в первую очередь, врачами общей практики – семейной медицины и педиатрами. По предварительным расчетам, это сократит дефицит врачей первичной медико-санитарной помощи на 26,8%.