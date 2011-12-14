Черкащина: работники УБОП продавали амфетамин

В Черкасской области двух работников УБОП за продажу амфетамина горрайонный суд Золотоноши осудил к 8 годам лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Черкасской области, в мае 2009 года в центре Золотоноши во время передачи заказчику амфетамина весом более 180 г и получения части денег в сумме 5 тыс. грн. сотрудники СБУ задержали капитана и старшего лейтенанта милиции. Установлено, что сотрудники милиции планировали получить за товар 25 тыс. грн.

По материалам СБУ прокуратурой Черкасской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.