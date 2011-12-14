В Тернополе стартовала акция «Я хочу жить!»

В Тернополе стартовала благотворительная акция «Я хочу жить!» с целью приобретения автомобилей «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, организовали акцию городской совет, городская организация Красного Креста и одно из местных изданий.

Объявляя о начале акции в Украинском доме «Победа», городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ призвал всех жителей города не быть безразличными и внести посильные пожертвования.

«Условия проживания в городе во многом зависят от желания общества этому способствовать. Надеюсь, что ни один тернополянин не будет безразличен к этой акции. От нее зависит своевременное спасение жизни людей. Городской совет будет прилагать максимум усилий для сбора средств. О ходе акции и состоянии сбора средств мы регулярно будем информировать жителей города», - сказал С.НАДАЛ.

Он также заверил, что во время пленарного заседания городского совета 16 декабря депутатский корпус приобщится к акции, чтобы собственным примером продемонстрировать тернополянам необходимость участия в подобных мероприятиях.

Акция будет длиться до тех пор, пока не будет собрано 500 тыс. грн. – именно столько необходимо для приобретения двух автомобилей, оснащенных медоборудованием.

Средства будут собирать волонтеры, кроме этого, в супермаркетах города будут размещены ящики с логотипом акции.

Мэр Тернополя выразил надежду, что к акции приобщатся также и работники, которые на рождественские и пасхальные праздники приезжают с заграничных заработков домой.

Справка УНИАН. Акцию «Я хочу жить!» проводят в Тернополе во второй раз. Впервые в 2007-2008 годах ее провела медиа-корпорация «RIA». Тогда за собранные средства были приобретены два автомобиля «скорой помощи».

Сейчас, по данным главного врача коммунального учреждения «Станция скорой медицинской помощи» Михаила ДЖУСА, изношенность автопарка составляет 70%.

Ежедневно 2-5 машин находятся на ремонте, что приводит к задержкам во время вызовов бригад «скорой помощи».