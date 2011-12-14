В Тернополе назревает скандал вокруг социальных аптек

В Тернополе общественная организация «Предприниматели Галичины» требует отменить результаты конкурса на право реализовать проект «Социальные аптеки» и привлечь к ответственности его организаторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении организации к прокурору города Сергею БАНАХУ. В нем указано, что не все желающие предприниматели смогли принять участие в конкурсе, поскольку информация о конкурсе не была размещена в газетах. По этому поводу, как сказано в заявлении, организация «Предприниматели Галичины» обращалась к городскому голове Тернополя и начальнику городского отделения здравоохранения с просьбой повторно провести конкурс, поскольку в целом он прошел с нарушениями. Однако, отмечают в организации, их обращение было проигнорировано.

Среди нарушений «Предприниматели Галичины» называют то, что одним из условий конкурса было требование к претенденту иметь аптечную сеть.

«Кроме того, условие конкурса об опыте работы на рынке розничной торговли не меньше 5 лет и опыте работы в аптечных пунктах в лечебных заведениях не менее 3 лет противоречит Закону Украины «О защите экономической конкуренции». Несмотря на то, что участник конкурса не подтверждал наличия аптечной сети (в документах на конкурс победитель представил документы о наличии лицензии на одну аптеку и три аптечных пункта, но они не зарегистрированы как аптечные сети), конкурсная комиссия определила победителя конкурса», – сказано в обращении.

Поэтому члены организации «Предприниматели Галичины» просят прокурора города отменить результаты конкурса, провести его повторно, а виновных в допущении нарушений привлечь к ответственности.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в настоящее время по данному обращению проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в октябре Тернопольский горсовет утвердил уставный фонд ООО «Социальные аптеки», которое будет продавать лекарства по более низким ценам. Взнос городского совета в уставный фонд общества составил 120 тыс. грн.

«Доля городского совета в уставном фонде составляет 25%, что позволит нам влиять на ценообразование», – отметил тогда городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ.

Предварительно был проведен конкурс для инвестора, который бы согласился продавать лекарства в таких аптеках по более низким ценам, чем те, которые существуют на рынке. Со своей стороны городской совет на себя взял предоставление на бесплатной основе помещений в больницах. Конкурс выиграло ООО «Медицинский центр «Борис».

Запланировано, что социальные аптеки будут действовать во всех трех больницах города.

Первую из них открыли в конце ноября в городской больнице №2.

Власти города заверили, что цены в ней будут на 15-20% ниже, чем в других аптеках города.