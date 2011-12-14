Кировоградщина: женщин бесплатно обследуют относительно рака

В Кировоградской области положено начало проекту «Профилактика спасает жизнь», в рамках которого каждая жительница региона в возрасте старше 40 лет может бесплатно пройти маммографическое обследование в областном онкологическом диспансере, передает корреспондент УНИАН.

По словам главного врача Кировоградского областного онкологического диспансера Константина ЯРИНИЧА, направление диагностики рака молочной железы было избрано не случайно. Кировоградская область занимает первое место в Украине по уровню заболеваемости раком молочной железы среди женщин.

Проект рассчитан на год. За это время планируется бесплатно обследовать около 5 тысяч женщин в возрасте старше 40 лет. До этого стоимость маммографического обследования составляла около 100 грн.