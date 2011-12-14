Фонд Ахметова приобретет для Ивано-Франковщины компьютерный томограф

Благотворительный фонд Рината Ахметова приобретет для Ивано-Франковского областного онкодиспансера первый в Западной Украине 16-срезовый компьютерный томограф.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации, об этом проинформировала сегодня на встрече с главой облгосадминистрации Михаилом ВЫШИВАНЮКОМ руководитель проектов и программ благотворительного фонда Виктория МИКОЛАЙЧУК, прибывшая на Прикарпатье в рамках Всеукраинского проекта "Рак излечим. Своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний в Украине".

По словам В.МИКОЛАЙЧУК, благотворительный фонд оснастит Ивано-Франковский областной онкодиспансер современным компьютерным томографом стоимостью 6 млн. грн. для ранней диагностики опухолей. Гарантия оборудования - 2 года. Медики уже готовы к его применению. При этом представительница благотворительного фонда отметила, что обследование на компьютерном томографе должно быть бесплатным, и фонд это будет контролировать. Областному онкодиспансеру необходимо лишь подготовить для томографа соответствующее помещение.

Выражая благодарность фонду Рината Ахметова «за хорошее благотворительное дело», глава облгосадминистрации М.ВЫШИВАНЮК назвал дату введения в эксплуатацию компьютерного томографа – 1 марта 2012 года, - «чтобы Ивано-Франковская область была первой».