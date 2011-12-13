В Симферополе спасатели предотвратили попытку суицида, сняв с крыши пятиэтажного жилого дома двух пьяных 20-летних студентов одного из театральных вузов.

Об этом сообщает пресс-служба Крымского управления МЧС.

12 декабря в 21.29 в МЧС позвонила женщина, которая сообщила, что на крыше ее дома находятся два парня, которые собираются спрыгнуть вниз.

«Один из них накануне был в ссоре со своей девушкой, ему было очень тяжело на душе. Вот парня и потянуло на подвиги. Он вместе с другом, сильно напившись, решили забраться на крышу жилого дома, после чего, по словам соседей, устроили пьяный дебош с криками и бранью», - говорится в пресс-релизе.

Трое спасателей поднялись на пятый этаж и через чердачный люк пробрались на крышу дома. Они вступили в разговор с молодыми людьми и в конечном итоге уговорили их покинуть крышу. После этого милиция забрала студентов для выяснения обстоятельств.