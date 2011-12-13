В Севастополе обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

В Севастополе сегодня при строительстве новой дороги работники государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины» наткнулись на авиабомбу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении МЧС, строители рыли траншею в районе Максимовой дачи и на полуметровой глубине в земле обнаружили металлический предмет.

О находке сообщили в МЧС. Прибывшие на место сапёры идентифицировали взрывоопасный предмет как советскую фугасную авиабомбу ФАБ-100.

По словам спасателей, последствия взрыва снаряда на месте были бы трагичными: взрыв боеприпаса создает воронку глубиной почти в метр и шириной более 4 метров, осколки могут долетать до 1,5 километров. Саперы МЧС погрузили бомбу в специальный автомобиль и вывезли на полигон в районе посёлка Хмельницкий, где его и уничтожили.

Всего, по данным УМЧС, с 5 по 12 декабря севастопольские пиротехники обнаружили и уничтожили 184 взрывоопасных предмета. Среди них - одна авиабомба, 21 мина, 100 артиллерийских снарядов, 5 гранат, а также 57 других взрывоопасных предметов. Все боеприпасы вывезены и уничтожены на полигоне в районе поселка Хмельницкий.