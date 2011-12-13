Женщина, уморившая голодом младенца, осуждена к трем годам

В Кировоградской области судом Компанеевского района к трем годам заключения осуждена местная жительница, которая уморила голодом своего младенца.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Установлено, что женщина в марте-апреле 2011 года злостно не выполняла обязанности по уходу за своим новорожденным сыном. Получая государственную социальную помощь по уходу за ребенком до 3 лет, помощь при рождении ребенка, помощь одинокой матери (всего около 15 тыс. грн.), женщина ограничивала младенца в полноценном питании, не ухаживала за ним. Понимая, что ребенок нуждается в медицинской помощи, не оказала помощь сама и не обратилась в заведения здравоохранения, в результате чего сын умер.

В соответствии с актом судебно-медицинского исследования на момент смерти мальчика дефицит веса его тела составлял 46%. Смерть наступила в результате неправильного питания (частый голод) и неподобающего ухода за ребенком матерью. Женщина осуждена по ст.166 Уголовного кодекса Украины, приговор вступил в силу.

Как отмечают в прокуратуре, женщину еще в 2008 году лишали родительских прав в отношении двух ее первых детей (2004 и 2006 г.р.), а августе текущего года – в отношении еще одного малолетнего сына.