На Волыни открыли «Клинику, дружественную к молодежи»

В Луцке открыли «Клинику, дружественную к молодежи».

Целью ее деятельности является предоставление помощи подросткам и молодежи через понимание их проблем и общий поиск путей выхода из кризисных ситуаций, изменение рискованного поведения, что направлено на сохранение здоровья и жизни, сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета.

Основная работа клиники осуществляется в консультативном, профилактическом, лечебно-диагностическом, социальном и информационно-просветительском направлениях.

В клинике проводят прием, в частности, гинеколог, уролог, психолог, дерматолог, педиатр и терапевт. Консультацию можно получить также анонимно по телефону доверия.

Целевой аудиторией учреждения являются дети в возрасте 10 - 18 лет и молодежь до 24 лет.

Однако основное внимание уделяется работе с подростками, ведь именно в этом возрасте существенно растет риск заражения инфекциями, которые передаются половым путем, и возникновения незапланированной беременности, говорится в сообщении.

«Это та клиника, которая дает возможность молодому человеку прийти, получить соответствующую информацию и принять самому решение, как действовать дальше», - отметил первый заместитель городского председателя Святослав КРАВЧУК.