В Луцке собрали более 60 тыс. грн. для детей-сирот

В Луцке во время благотворительного вечера-концерта «Сердце отдаю детям», который организовали управление Службы безопасности Украины в Волынской области и управление культуры Луцкого городского совета, собранно более 60 тыс. грн. для детей-сирот.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы Луцкого городского совета.

В программе мероприятия состоялись выставка творческих работ воспитанников подшефных учебных заведений и благотворительный концерт с участием творческих и профессиональных коллективов области. Затем собравшиеся приняли участие в аукционе, во время которого было реализовано 13 ценных лотов, среди которых – изделия из дерева, картины, композиции, вышивки и тому подобное. Всего на аукционе было собрано 61 тысяча 600 гривень.

Средства будут переданы воспитанникам подшефных учебных заведений: Заболотовской специальной общеобразовательной школы-интерната, Головненской специальной школы-интерната, Киверцевского детского дома «Солнышко», Люблинецкой общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, Владимир-Волынской специализированной школы-интерната для глухих детей, а также отдельным детям, которые нуждаются в коррекции физического и умственного развития.