В Крыму бешеный кот напал на двух человек

. В Крыму бешеный кот покусал 52-летнюю женщину и исцарапал 29-летнего мужчину.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Об инциденте, который произошел еще 4 декабря, спасателям сообщили врачи Джанкойской райбольницы, где лечатся двое пострадавших.

"Кота доставили в ветклинику на карантин, где он умер. Труп животного отправили на экспертизу. Специалисты установили: кот болел бешенством", - сообщили в МЧС.

Трое человек, 1955, 1979 и 1990 годов рождения, контактировавшие с пострадавшими от нападения больного кота людьми, лечатся амбулаторно.