На Буковине 9 женщин получили звание «Мать-героиня»

В Черновицкой области указами Президента Украины девяти матерям села Киселицы Путильского района присвоили звание «Мать-героиня».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, в общей сложности в горном Путильском районе с мая этого года такое звание уже присвоили 33 матерям.

По состоянию на 1 декабря 2011 года для присвоения звания «Мать-героиня» только из Путильского района оформлено и направлено в Черновицкую ОГА 1120 представлений.