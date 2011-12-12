На Буковине 9 женщин получили звание «Мать-героиня»
14:58, 12 декабря 2011Новости регионов
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Из одного села
В Черновицкой области указами Президента Украины девяти матерям села Киселицы Путильского района присвоили звание «Мать-героиня».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, в общей сложности в горном Путильском районе с мая этого года такое звание уже присвоили 33 матерям.
По состоянию на 1 декабря 2011 года для присвоения звания «Мать-героиня» только из Путильского района оформлено и направлено в Черновицкую ОГА 1120 представлений.
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