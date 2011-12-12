Днепропетровщина: охотник случайно застрелил коллегу

В Днепропетровской области во время охоты охотник случайно застрелил коллегу.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

В частности, по их данным, 11 декабря к работникам Павлоградского городского отдела милиции Днепропетровской области по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что во время охоты вблизи села Троицкое 51-летний охотник получил смертельное ранение.

При воссоздании обстоятельств трагедии за совершение преступления был задержан 56-летний местный житель. Он со своего охотничьего ружья 12-го калибра произвел два выстрела в сторону зайца, который выбежал из лесополосы, однако попал у другого охотника. Последний, как выяснилось, нарушил правила охоты и оказался в зоне сектора выстрелов в направления дичи.

Погибшего охотника с дробным огнестрельным ранением лица его коллеги нашли в лесополосе.

Орудие убийства - ружье и две отстрелянные гильзы, работники милиции изъяли.

По этому факту следственным отделом Павлоградского городского отдела милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины - убийство по неосторожности.