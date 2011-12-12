Более двух тысяч детей-сирот обеспечены жильем

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО заявил, что в Хмельницкой области 2060 детей-сирот и дети, лишенные родительской опеки, обеспечены жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, находясь с рабочей поездкой в Хмельницкой области.

По его словам, эту проблему помогли решить сами родители-воспитатели и спонсоры. Например, родители-воспитатели детских домов семейного типа из Дунаевецкого района, из Изяславского района, из Чемеровецкого района, из города Староконстантинова, из Волочиского района приобрели квартиры 8 детям-воспитанникам. При спонсорской поддержке в Камянце-Подольском районе куплено два жилых дома для 4 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как отметил Ю.ПАВЛЕНКО, при этом проблема с обеспечением детей жильем остается актуальной, поскольку в Хмельницкой области 1766 детей-сирот и дети, лишенные родительской опеки, фактически не обеспечены жильем.

Справка УНИАН. На 1 ноября 2011 года в Хмельницкой области насчитывается 2382 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В приемных семьях воспитывается 219 детей (9,1%).