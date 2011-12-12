Крым: 4-летняя девочка отравилась парами яда от насекомых

В Крыму четырехлетняя девочка погибла, вероятно, отравившись парами средства для борьбы с насекомыми-вредителями, которым обрабатывал зерно ее отец.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел в селе Медведевка Джанкойского района.

По информации спасателей, мужчина 6 декабря использовал препарат «Селфос» для зерна, хранившегося в гараже возле дома. Через три дня его дочери стало плохо.

«Родители обратились в Джанкойскую райбольницу, врачи предложили стационарное лечение ребенка, от которого те отказались», - отметили в МЧС.

11 декабря поступила информация о смерти девочки.

Милиция проводит расследование происшествия.