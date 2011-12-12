Киев: медамбулаторию возвратили в коммунальную собственность

Хозяйственный суд Киева 8 декабря удовлетворил иск прокуратуры и признал право собственности территориального общества столицы на нежилое помещение общей площадью 1369,8 кв. г. на ул. Трехсвятительской, 7.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Комментируя ситуацию, заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ отметил, что на протяжении 65 лет в этом помещении размещалась амбулатория Центральной районной поликлиники Шевченковского района Киева, а последние 10 лет – еще и кабинет доверия Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

По его словам, председатель КГГА Александр ПОПОВ неоднократно отмечал, что для городской власти принципиально, чтобы медицинские, образовательные и культурные учреждения имели собственные помещения, откуда их никто не сможет выселить.

“Вопрос наполнения городского бюджета тоже очень важен для КГГА, но зарабатывать деньги на продаже поликлиник мы не собираемся. Получение средств от продажи помещений медицинских или образовательных учреждений является крайне сомнительным и с экономической точки зрения. Социально важным учреждениям необходимо предоставить другие помещения, оборудовать их, а на это необходимо потратить бюджетные средства. От такой неразумной приватизации не выигрывает ни бюджет, ни киевляне», – объяснил А.ПУЗАНОВ позицию городской власти.

Как отмечают в КГГА, помещение на ул. Трехсвятительской, 7, было приватизировано с нарушениями действующего законодательства в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, в октябре с.г. обострилась ситуация вокруг амбулатории семейной медицины, которая расположена в этом памятнике культуры и архитектуры на ул. Трехсвятительской, 7, - медиков несколько раз пытались выселить из помещения.

Еще 19 апреля 2011 года медучреждение отключили от электроэнергии за задолженность в сумме 91 тыс. грн. Кроме того, в этом году амбулатории не включили отопление. В то же время медики продолжали работать.

Медицинское учреждение обслуживает 7,5 тыс. киевлян, 3 тыс. из которых - пенсионеры и свыше 500 из них – инвалиды и ветераны войны. В 2009 году помещение продали частным структурам, на что был вынесен протест прокурора.