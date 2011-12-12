В Херсоне создадут Музей воды с целью развития экологической культуры у жителей города, сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона.

Херсонский городской голова Владимир САЛЬДО своим распоряжением создал рабочую группу для организации открытия музея воды. Возглавил рабочую группу первый заместитель мэра Василий КОТЕНКОВ, а его заместителем станет директор горводоканала Игорь КОЗАКОВ.