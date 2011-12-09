В Полтаве врачи получат все деньги за вынужденные отпуска

В Полтаве работники образования, культуры и охраны здоровья получат все деньги за вынужденные отпуска за свой счет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Александр МАМАЙ.

По его словам, городские власти решили компенсировать учителям, врачам и работникам культуры их отпуска за свой счет, выделив для этого 2,5 млн. грн. (УНИАН: ранее бюджетники вынужденно брали отпуска «по собственному желанию» из-за нехватки денег в бюджете на зарплаты).

А.МАМАЙ поблагодарил учителям, врачам и работникам культуры за то, что они с пониманием отнеслись к этой ситуации с отпусками.

Кроме этого, мэр Полтавы сообщил, что в конце года бюджетники получат годовую премию в 20-30% от зарплаты.