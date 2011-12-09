В Житомире в траншее нашли больше килограмма ртути
15:52, 09 декабря 2011Новости регионов
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Передали на утилизацию
Вчера в Житомире в траншее нашли больше килограмма ртути.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.
Согласно сообщению, опасную находку обнаружили вчера в 12.30 работники ЧАО «Житомиргаз».
Они рассказали, что во время ремонтных работ в траншее наткнулись на закрытую стеклянную банку с ртутью.
После этого 1200 граммов опасного вещества передали в Управление по чрезвычайным ситуациям Житомирского городского совета для последующей утилизации.
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