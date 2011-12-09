Вчера в Житомире в траншее нашли больше килограмма ртути.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, опасную находку обнаружили вчера в 12.30 работники ЧАО «Житомиргаз».

Они рассказали, что во время ремонтных работ в траншее наткнулись на закрытую стеклянную банку с ртутью.

После этого 1200 граммов опасного вещества передали в Управление по чрезвычайным ситуациям Житомирского городского совета для последующей утилизации.