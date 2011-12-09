В Харькове ребенку провели уникальную операцию на мозге

Впервые в Украине в Харьковском государственном детском центре нейрохирургии, с применением уникального медицинского оборудования «Nicolet: Endeavor CR», не имеющего аналогов в Украине, провели операцию по удалению опухоли в стволе головного мозга.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА, оперативное вмешательство стало возможным благодаря оборудованию, приобретенному в рамках программы фонда Александра Фельдмана «Будущее - в глазах детей».

Аппарат «Nicolet: Endeavor CR» помогает следить за нейрофизиологическими показателями головного мозга во время сложных операций.

Главный врач больницы скорой и неотложной помощи Елена КОВАЛЕВА в этой связи отметила: «Когда в головном мозге появляется опухоль, очень важно знать ее границы. А это оборудование позволяет определить: где находится здоровая ткань, а где - пораженная раковыми клетками. Аналогов такого аппарата в Украине нет, поэтому мы можем назвать эту операцию уникальной».

По мнению руководителя Центра нейрохирургии Александра ДУХОВСКОГО, данное оборудование поможет спасти жизни десяткам тысяч онкобольных. По его словам, то, что раньше было невозможным, стало реальностью: люди, которых сегодня считают неизлечимыми, благодаря этому оборудованию получили шанс на выздоровление, и в их семьи вернулась надежда.