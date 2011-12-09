В Кировограде 30-летний рабочий попал под пресс
14:55, 09 декабря 2011Новости регионов
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В механизм затянуло руку
В Кировограде на одном из частных предприятий по собственной неосторожности погиб 30-летний рабочий.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.
Мужчина попал под муфты привода маслопресса. Во время работы в механизм затянуло руку и голову погибшего. Тело извлекли бойцы аварийно-спасательного отряда спецназначения. На месте работали представители милиции, прокуратуры, Управления Госгорпромнадзора Кировоградской области.
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