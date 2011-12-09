На Житомирщине домашние животные заболели бешенством

В Житомирской области зафиксированы два случая заболевания домашних животных бешенством.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

В частности, 4 декабря в селе Швайковка, а на следующий день - в селе Райки Бердичевского района, в частных подворьях зарегистрированные два случая заболевания домашнего скота бешенством.

Болезнь подтвердили после соответствующей проверки эксперты Житомирской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины.

Владельцев скота обследовали в Бердичевской центральной районной больнице и сделали им профилактическую прививку.

В настоящее время больные бешенством корову и бычка уничтожены.