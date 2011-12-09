На Житомирщине домашние животные заболели бешенством
14:25, 09 декабря 2011Новости регионов
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В Житомирской области зафиксированы два случая заболевания домашних животных бешенством.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.
В частности, 4 декабря в селе Швайковка, а на следующий день - в селе Райки Бердичевского района, в частных подворьях зарегистрированные два случая заболевания домашнего скота бешенством.
Болезнь подтвердили после соответствующей проверки эксперты Житомирской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины.
Владельцев скота обследовали в Бердичевской центральной районной больнице и сделали им профилактическую прививку.
В настоящее время больные бешенством корову и бычка уничтожены.
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