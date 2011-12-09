В Николаеве в открытый люк теплотрассы упала 13-летняя девочка

8 декабря около 14 часов на пульт «101» поступил сигнал о необходимости оказания помощи ребенку, который провалился в люк теплотрассы на проспекте Корабелов города Николаева.

Как сообщает пресс-служба МЧС, звонили по телефону прохожие, которые услышали крики девочки о помощи. Поскольку колодец был достаточно глубокий, сами свидетели не отважились достать 13-летнего ребенка, а вызвали спасателей. Бойцы СДПЧ-8 из охраны Корабельного района, прибывшие на место вызова, спустились на дно колодца и подняли потерпевшую наверх. Вскоре подъехала карета «скорой помощи». По предварительному осмотру медиков, девочка получили незначительные травмы. По словам девочки, она не заметила открытый люк и упала в него.