На Прикарпатье эпидемии кори нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня в Ивано-Франковске на расширенном заседании областной противоэпидемической комиссии.

По словам медиков, хотя количество больных корью возросло, эпидемии кори на Прикарпатье нет. Как отмечали участники противоэпидемической комиссии, эпидемия фиксируется, если заболевает более 1% населения, в частности, не менее 3 тыс. детей или 13 тыс. человек от количества населения области (В настоящее время проживает 1 млн. 320 тыс. –УНИАН).

По состоянию на 7 декабря в Ивано-Франковской области зарегистрированы 111 случаев заболевания корью. В частности, в Долинском районе - 58 случаев, в Рожнятовском - 32, в Рогатинском - 7 и 2 - в городе Снятин. Также одиночные случаи заболевания есть у Тисменицком, Богородчанском, Галицком, Калушском районах и в городе Ивано-Франковск. Половина больных - подростки в возрасте от 15 до 19 лет.

Временно прекращен учебный процесс в Долинской школе-интернате, трех школах в Брошневском лицеи в Рожнятовском районе. А вчера - в Прикарпатскому лесохозяйственном колледже в Болехове. На стационарном лечении сегодня находятся только 22 человека без тяжелых форм заболевания.

По словам заместителя начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зои ЦИХОНЬ, на сегодняшний день медики ставят вопрос о дополнительной иммунизации населения.

На комиссии отмечалось, что на протяжении 2006-2011 годов в области не в полной мере прошла вакцинация, как из-за недостаточного количества вакцины, так и в связи с массовым антивакцинальным движением в государстве.

Сегодня, чтобы стабилизировать ситуацию на Прикарпатье, проводят имуноглобулинопрофилактику школьникам.

Комиссия также рекомендовала ограничить массовые мероприятия в детских коллективах.