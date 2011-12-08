В Лозовой в роддоме "почему-то" умер младенец

В Лозовой Харьковской области в роддоме по неизвестным причинам умер младенец.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, по словам начальника следственного отдела облуправления милиции Зиновия ГАЛАВАНА, во время следственных действий было установлено, что 26 ноября в родильное отделение Лозовской центральной районной больницы на сохранение беременности поступила женщина, 1988 года рождения, которая 30 ноября родила девочку.

1 декабря с письменного согласия матери ребенку была сделана прививка от гепатита. После инъекции ребенку стало плохо, и впоследствии он умер. На месте вакцинации мать младенца обнаружила пятно, похожее на гематому.

Главный акушер-гинеколог Лозовского района, заведующий родильным отделением Лозовской центральной районной больницы Елена СКУБАЧ, комментируя ситуацию, заметила, что ребенок родился здоровым, и противопоказаний к прививке не было. Она отметила, что мать новорожденной была информирована о необходимости прививки, и дала письменное согласие.

Е.СКУБАЧ не связывает смерть ребенка с прививкой, поскольку, по ее словам, из этого же флакона вакцины были привиты еще 12 младенцев.

«До заключения судебно-медицинской экспертизы мы не можем сказать, что произошло. К сожалению, есть такой редкий диагноз - синдром внезапной смерти. Когда это произошло, все были на рабочих местах, провели необходимые меры, но ребенок был уже мертв. Мы сразу же доложили в администрацию и позвонили по телефону 102 в милицию. Мы ничего не скрывали, потому что никаких противоправных действий со стороны медработников и персонала не было», - подчеркнула Е.СКУБАЧ.

З.ГАЛАВАН сообщил, что по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками родильного отделения больницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие. Назначена экспертиза, проводятся допросы свидетелей. В рамках данного дела никто не задержан.

«Дело возбуждено по факту, потому что на сегодняшний день у нас еще нет заключений судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти ребенка. Результатов экспертизы ожидают и медицинские работники, которые считают, что смерть девочки с прививкой не связана», - добавил З.ГАЛАВАН.