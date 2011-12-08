В Кривом Роге открыли перинатальный центр

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не смог сегодня прилететь в Кривой Рог для участия в открытии нового регионального перинатального центра, так как приземление самолета невозможно из-за тумана.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Днепропетровской областной государственной администрации.

По словам собеседника агентства, сегодня международный аэропорт Кривого Рога не смог принять президентский самолет из-за густого тумана. Прибытие В.ЯНУКОВИЧА в Кривой Рог ожидалось около 10 часов утра.

По информации пресс-службы Днепропетровской ОГА, региональный перинатальный центр в Кривом Роге открыл председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ при участии министра финансов Федора ЯРОШЕНКО и министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО.

Областное коммунальное заведение «Криворожский перинатальный центр» было построено за средства государственного бюджета и бюджета Днепропетровской области. Стоимость объекта 44 млн. грн. В Центре 76 коек, и он должен обеспечить до трех тысяч родов в год. Центр будет обслуживать рожениц Кривого Рога и соседних районов. В перинатальном центре созданы все условия для младенцев, которые рождаются с патологиями. В медицинском заведении есть возможность спасать и выхаживать новорожденных младенцев весом от 500 граммов.

Ожидается, что Президент В.ЯНУКОВИЧ прибудет в Днепропетровск около 12 часов.