В Голосеевском районе Киева строители нашли мину

Вчера в Голосеевском районе Киева во время подготовительных работ к врезке в водопровод строители нашли мину времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», экскаватор натолкнулся ковшем на мину. Вызванные на место события сотрудники милиции приостановили строительные работы, огородили территорию и выставили охрану до приезда представителей МЧС.

Спасатели вывезли мину и обезвредили. Как выяснилось, она не представляла угрозы для жизни.