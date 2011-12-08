В Голосеевском районе Киева строители нашли мину
14:51, 08 декабря 2011Новости регионов
0
Не представляла угрозы
Вчера в Голосеевском районе Киева во время подготовительных работ к врезке в водопровод строители нашли мину времен Второй мировой войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», экскаватор натолкнулся ковшем на мину. Вызванные на место события сотрудники милиции приостановили строительные работы, огородили территорию и выставили охрану до приезда представителей МЧС.
Спасатели вывезли мину и обезвредили. Как выяснилось, она не представляла угрозы для жизни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter