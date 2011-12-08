На реконструкции детской больницы "наварили" 650 тыс. грн

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Рубикон Трейдинг», которые завысили стоимость реконструкции областной детской клинической больницы на 650 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Вопреки заключенному с коммунальным заведением «Днепропетровская областная детская клиническая больница» контракта на выполнение работ по реконструкции комплекса зданий и сооружений, на протяжении 2010-2011 года должностные лица ООО неоднократно составляли и выдавали неправдивые официальные документы, в которых завышали объем и стоимость фактически выполненных подрядных работ, чем нанесли больнице ущерб на сумму свыше 650 тыс. грн.», - отмечается в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (завладение служебными лицами чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог, повлекший тяжелые последствия).

Досудебное следствие по делу продолжается.