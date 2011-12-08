В Хмельницкой области детей кормили просроченными продуктами

В учебно-воспитательных и лечебных заведениях Хмельницкой области органы прокуратуры выявили факты кормления детей просроченными продуктами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В частности, в складском помещении Хмельницкого областного детского дома специального назначения обнаружено 33 банки томатной пасты, срок пригодности которой закончился в июне 2010 года; 10 трехлитровых банок маринованных огурцов и 3 банки помидоров, в которых плавала ржавчина от крышек, срок их потребления также давно закончился. Несмотря на это, повара на просроченной томатной пасте тушили детям рыбу, маринованные помидоры давали на завтрак.

На момент прокурорской проверки меню учеников Шпиченской общеобразовательной школы (Хмельницкий район) состояло только из гречневого супа, а в Митинецкой СОШ І-ІІІ степеней (Красиловский район) вместо масла детей кормили спрэдом.

“Даже на больной малышне экономили в детском отделении Хмельницкой районной больницы: их кормили молочной смесью “Малютка”, которая была непригодной для употребления уже более десяти месяцев. А в Славутских школах №№ 1,4,5,9 детям продавали продукты с запрещенными пищевыми добавками (Е 102, Е 104, Е 110, Е 122, Е 467, Е 124)”, - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Кроме того, в интернатных и общеобразовательных учебных заведениях области зафиксированы случаи несоблюдения правил личной гигиены работниками пищеблоков и отсутствие контроля за организацией питания со стороны медицинских работников.