Возле Херсона построят колонию для больных туберкулезом заключенных

Возле Херсона до конца 2012 года построят исправительную колонию для заключенных, больных туберкулезом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления Государственной пенитенциарной службы в Херсонской области, генерал-майор внутренней службы Владимир ПИНЬКАС.

По словам В.ПИНЬКАСА, на данный момент мэрия Херсона согласовывает землеотвод 40 га в районе поселка Надднепрянское под указанное строительство. Для оформления документов необходимо согласование Надднепрянского поссовета и соответствующее распоряжение председателя Херсонской областной государственной администрации.

6 декабря В.ПИНЬКАС вместе с мэром Херсона Владимиром САЛЬДО и вице-губернатором Михаилом МЕЛЬНИКОМ осмотрели участок под строительство колонии и СИЗО. Участок находится на расстоянии 150 м от автотрассы Херсон-Берислав и почти в 1 км от поселка Надднепрянское (пригород Херсона). Зону отчуждения между колонией и автотрассой планируют засадить многолетними деревьями.

Комментируя проект строительства, В.ПИНЬКАС сообщил, что на выделенном участке кроме здания колонии и СИЗО, будут построены очистные сооружения, вспомогательные и складские помещения, пожарное депо, два жилых здания для персонала учреждений, спорткомплекс для сотрудников, комплекс для тренировки служебных собак и другие постройки.

В колонии планируется содержание до 1,5 тыс. заключенных, больных туберкулезом. Указанный контингент осужденных соберут со всех пенитенциарных учреждений Херсонской области, а также из Николаева.

Ориентировочная стоимость проекта такого пенитенциарного комплекса составит до 340 млн. грн., однако В.ПИНЬКАС считает, что стоимость строительства может заметно сократится. В частности, возле участка будущей колонии идет высоковольтная линия, что исключает затраты на подведение специальной ЛЭП. Также в соседнем поселке октябрьское стоят два недостроенных 5-этажных дома, со степенью готовности до 80%. Рассматривается вариант достройки данных «долгостроев» и использования в качестве жилья для работников и медицинского персонала новой колонии.

По словам мэра Херсона В.САЛЬДО городские власти активно поддерживают проект строительства, рассчитывая на то, что переезд из центра города такого техногенного объекта как туберкулезная исправительная колония снизит риск заражения для жителей областного центра. Также в «наследство» мэрии Херсона останется несколько зданий, относящихся к памятникам фортификационной архитектуры конца 18-го века, расположенных на 8 га в историческом центре Херсона.

О сроках начала строительства новой колонии В.ПИНЬКАС сообщил: «Когда мы получим акт собственности на землю, то сразу же закажем проект строительства и составление проектно-сметной документации. Получить средства на разработку проекта можно только при наличии акта на землю. После завершения проекта будет известна предварительная стоимость строительства всего комплекса».

Также В.ПИНЬКАС отметил, что вопрос строительства колонии стоит на контроле «у Президента, у премьер-министра и у начальника Пенитенциарной службы» и подчеркнул, что предварительная дата завершения строительства была определена – до конца 2012 года.

Справка. Комплекс зданий Херсонской исправительной колонии №61 – межобластной специализированной туберкулезной больницы, простроен в 1784 году в качестве оружейной палаты. До 1802 года здание служило арсеналом, пока его не разрушило землетрясение. В 1814 году здание было перестроено для Черноморского военного госпиталя, а с 1869 года переоборудовано для нужд пенитенциарной системы.

В 1964 году в здании был организован следственный изолятор.

В 2003 году комиссия признала аварийными режимные корпуса № 1 и № 2.

В июне 2010 года после повторного обследования СИЗО и в связи с аварийным состоянием режимного корпуса № 2 Херсонского СИЗО было принятое решение о запрете последующего использования этого корпуса и о переводе заключенных в СИЗО других областей.