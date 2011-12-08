На Винниччине застрелился солдат срочной службы

Назначено служебное расследование в связи с гибелью военнослужащего срочной службы в одной из учебных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Винницкой области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Расследование проводит комплексная комиссия командования Воздушных сил ВСУ. Обстоятельства трагедии выясняют представители Военной службы правопорядка в ВСУ и военной прокуратуры гарнизона.

Вместе с тем в Минобороны не уточнили, при каких обстоятельствах погиб солдат, отметив лишь, что это произошло во время исполнения служебных обязанностей в карауле.

Руководство Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ выразили соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Как сообщал УНИАН, по данным информированного источника, солдат срочной службы 1992 года рождения застрелился. Он был обнаружен на посту вчера в 11.45 с огнестрельным ранением.