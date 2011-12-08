На Буковине будут судить "виновных" в смерти школьника

На Буковине по делу о смерти школьника судить будут директора школы и учителя физкультуры.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

В частности, как говорится в сообщении, заместителем прокурора Черновицкой области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении директора школы и учителя физической культуры учебно-воспитательного комплекса села Хряцка Герцаевского района по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей, что повлекло смерть несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Как подчеркнули в прокуратуре, следствием «ненадлежащего исполнения указанными педагогическими работниками своих обязанностей» стало то, что 18 октября этого года приблизительно в 9 часов утра во время сдачи норматива по бегу на 60 м на школьной площадке Хряцковского УВК умер ученик 8-го класса.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила в результате сердечно-сосудистой недостаточности, которая развилась как осложнение имеющегося при жизни острого диффузного эндокардита (вальвулита). А по состоянию своего здоровья несовершеннолетний должен был проходить занятия по физкультуре в специальной группе (в соответствии с проведенной пробой Руфье), то есть с предоставлением ему индивидуальных заданий.

Данное уголовное дело направлено в Герцаевский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, 18 октября на утреннем уроке физкультуры в селе Хряцка Герцаевского района Черновицкой области во время пробежки умер ученик восьмого класса. У мальчика 1997 года рождения внезапно остановилось сердце.