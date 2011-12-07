Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога

За 48-ю неделю - с 28 ноября по 4 декабря 2011 года - гриппом и ОРВИ в городе Киеве заболело 18037 человек (показатель – 64,4 на 10 тыс. населения), из них 6266 взрослых и 11771 ребенок.

Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 40%, сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения Киевской городской государственной администрации.